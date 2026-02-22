Questo sito contribuisce all'audience di

Genoa, De Rossi: “Baldanzi ha dimostrato voglia e una buona condizione”

Redazione 22 Febbraio 2026
Daniele De Rossi, allenatore Genoa (IMAGO)

Il Genoa ospita il Torino in un match che mette in palio punti importanti. Alla vigilia della gara, X ha fatto il punto in casa rossoblù

Il Genoa ospita il Torino in un match sensibile ai fini della classifica. I rossoblù, quindicesimi, hanno fissato l’obiettivo: vincere per raggiungere i granata.

Al momento la formazione allenata da Daniele De Rossi ha 24 punti, a meno 3 dal Toro e a pari punti con la Cremonese e il Lecce. La zona rossa della classifica è vicina e l’obiettivo del club è quello di risalire al più presto la classifica e blindare la salvezza.

L’allenatore ha commentato la situazione della sua squadra ai microfoni di Dazn. De Rossi ha esordito dicendo: “Questa partita va interpretata con coraggio, sapendo che loro hanno grande qualità giovani e di gamba. Siamo consapevoli che non lasceranno la palla tra i nostri piedi”.

Su Baldanzi ha detto: “Ha voglia, lo conosco. Baldanzi ha dimostrato voglia e una buona condizione. Abbiamo un’altra arma importante come Messias. Farli partire dall’inizio sarebbe stato un rischio per i cambi, non posso permettermelo”.