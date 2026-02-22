Genoa, De Rossi: “Baldanzi ha dimostrato voglia e una buona condizione”

Il Genoa ospita il Torino in un match che mette in palio punti importanti. Alla vigilia della gara, X ha fatto il punto in casa rossoblù

Il Genoa ospita il Torino in un match sensibile ai fini della classifica. I rossoblù, quindicesimi, hanno fissato l’obiettivo: vincere per raggiungere i granata.

Al momento la formazione allenata da Daniele De Rossi ha 24 punti, a meno 3 dal Toro e a pari punti con la Cremonese e il Lecce. La zona rossa della classifica è vicina e l’obiettivo del club è quello di risalire al più presto la classifica e blindare la salvezza.

L’allenatore ha commentato la situazione della sua squadra ai microfoni di Dazn. De Rossi ha esordito dicendo: “Questa partita va interpretata con coraggio, sapendo che loro hanno grande qualità giovani e di gamba. Siamo consapevoli che non lasceranno la palla tra i nostri piedi”.

Su Baldanzi ha detto: “Ha voglia, lo conosco. Baldanzi ha dimostrato voglia e una buona condizione. Abbiamo un’altra arma importante come Messias. Farli partire dall’inizio sarebbe stato un rischio per i cambi, non posso permettermelo”.