Le dichiarazioni dell’allenatore del Genoa Daniele De Rossi dopo la sconfitta casalinga contro il Napoli: le sue parole

Nelle parole nel post partita di Daniele De Rossi c’è tutta l’amarezza per una gara persa dal suo Genoa all’ultimo minuto contro il Napoli, decisa da un calcio di rigore al 95′ minuto trasformato da Hojlund valso il 2-3 finale.

“Non so che dire, non sappiamo che dire, parlo anche per i miei colleghi. Al di là dell’amarezza e della poca furbizia nostra, non sappiamo più niente. Il calcio a cui abbiamo giocato noi non esiste più. Non so cosa sia chiaro, non so che sport stia allenando“, ha dichiarato l’allenatore sull’episodio del calcio di rigore.

Dichiarando poi: “Un mio collega ha detto ‘Se non lo danno a noi protestiamo’. Questo regolamento distorto sta rovinando il gioco. Ci attacchiamo a tutto. Andiamo avanti. Non so più come dirlo, ed ero tifoso del Var, da calciatore qualche rapina in meno l’avrei subita: gli stiamo dando troppo potere, è pericoloso. Contatti ce ne saranno sempre ed è un peccato perché ci siamo dentro e subiremo rigori tutti quanti“. Per poi aggiungere sull’arbitro Massa: “L’ho ringraziato e me ne sono andato. In campo mi sono arrabbiato con i ragazzi, poi rivedendo questo rigore ti lascia l’amaro in bocca“.

“Ci vuole tanto carattere e tanto cuore, questo stadio ce l’ha trasmesso, i ragazzi ce l’hanno e io anche. Abbiamo perso 2 partite al 95′ per due rigori, non ce la faccio più a entrare nello spogliatoio e dire testa alta e andiamo avanti. Oggi abbiamo fatto una partita intensa, non meritavamo di finirla così un’altra volta“, ha detto De Rossi.

Per concludere con: “Gli errori fanno parte del calcio. Gli stimoli arrivano dalla pressione alta sull’avversario. La squadra è stata dentro la partita, davanti hanno Hojlund, tra i più forti al mondo nel giocare in campo aperto. Meritavamo qualcosa in più sommando tutti i finali di gara di questo periodo. È frustrante per questi ragazzi che non meritavano di uscire con questo risultato e per fortuna i tifosi glielo hanno riconosciuto, sono encomiabili. Riescono a tenere questi ritmi contro questi campioni“.