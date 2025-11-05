Genoa, le immagini dell’arrivo di Daniele De Rossi

Le prime immagini di Daniele De Rossi da rossoblù: prenderà il posto di Vieira sulla panchina del Genoa

Daniele De Rossi è arrivato a Genova ed è ora pronto a diventare il nuovo allenatore dei rossoblù.

L’ex capitano e allenatore della Roma inizierà la sua seconda esperienza in Serie A dopo quella sulla panchina della Roma.

La carriera dell’ex capitano giallorosso è iniziata sulla panchina della SPAL. A Ferrara l’esperienza è stata poco fortunata, e soprattutto breve (17 partite).

Dopodiché il ritorno alla Roma, in sostituzione di Mourinho. A cavallo tra la stagione 2023/24 e la 2024/25 De Rossi ha allenato i giallorossi per 30 partite, dove ha ottenuto una semifinale di Europa League. L’esonero è arrivato il 18 settembre 2024 dopo un pareggio, proprio contro il Genoa a Marassi.

Le immagini dell’arrivo

Daniele De Rossi è arrivato a Genova, ecco le prime immagini del neo allenatore dei rossoblù.

Genoa, i primi impegni di De Rossi

L’ufficialità arriverà domani, giovedì 6 novembre, in mattinata. Dopodiché l’ex allenatore della Roma dirigerà il primo allenamento alle 15.

Venerdì 7 novembre avrà luogo la conferenza stampa di presentazione insieme al nuovo ds Diego Lopez tra le 13:00 e le 14:00