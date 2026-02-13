Arrivano novità su Tommaso Baldanzi dalla conferenza stampa di De Rossi in vista di Cremonese-Genoa: le sue condizioni

Dopo essere arrivato nel corso dell’ultimo mercato di gennaio dalla Roma, Tommaso Baldanzi non è ancora riuscito a esordire con la sua nuova maglia.

Di questo e delle condizioni del suo giocatore ha parlato Daniele De Rossi, allenatore del Genoa, nella conferenza stampa prima del delicato match contro la Cremonese.

“Le condizioni di Baldanzi? Ci prendiamo un altro giorno per valutare. È rientrato, si sta allenando, vediamo come starà in questi due giorni basandoci sul quadro generale: è un giocatore che è dentro, appena arrivato mi chiamava per dirmi quanto siamo forti“, ha dichiarato De Rossi.

Che ha poi aggiunto: “Vuole giocare, ci prendiamo ancora qualche giorno per valutare lui e tutti gli altri. Pronto già per domani? Potrebbe, vediamo i carichi di lavoro, valutando la condizione generale e se è il caso di portarlo qualche minuto. Lui ha fretta ma non bisogna averne, perdere una partita però non è un dramma sarebbe un dramma farlo entrare e perderlo per qualche partita“.

Genoa, le condizioni di Baldanzi

La notizia sponda Genoa riguarda l’infortunio di Tommaso Baldanzi. Il giocatore è tornato ad allenarsi con il gruppo con regolarità e sta spingendo per esordire con la sua nuova maglia.

Probabile, ma non ancora certa, una sua convocazione in vista del match di domenica 15 febbraio alle 15 contro la Cremonese.