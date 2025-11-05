Genoa-De Rossi, accordo trovato: allenatore atteso in città per la firma

Alle battute finali l’accordo tra Genoa e De Rossi per la panchina rossoblù

Daniele De Rossi è sempre più vicino a diventare il prossimo allenatore del Genoa.

Come già raccontato, i rossoblù hanno scelto l’ex Roma per sostituire Patrick Vieira dopo la parentesi a interim di Murgita e Criscito. Ora anche l’accordo economico tra le parti è stato trovato e l’operazione è quindi alle battute finali.

In questo modo, l’ex centrocampista arriverà prima della partita contro la Fiorentina, ultima prima della sosta per le nazionali, nella quale non potrà comunque andare in panchina. Il motivo è una squalifica ancora da scontare rimediata alla sua ultima partita con la Roma, peraltro proprio contro il Genoa a Marassi.

L’allenatore è già in viaggio per Genova ed è atteso in città per la firma.