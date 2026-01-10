Genoa, per l’attacco si valuta anche il nome di Cutrone
Il Genoa punta a migliorare il proprio attacco: in lista c’è anche Patrick Cutrone
In attesa di accogliere Bento come nuovo portiere, il Genoa continua a lavorare sul mercato con l’obiettivo di migliorare il proprio attacco.
I rossoblù, che sono alla ricerca di una punta che possa aggiungersi a quelle già presenti nella rosa a disposizione di De Rossi, pensano anche a Patrick Cutrone.
L’attaccante classe ’98, trasferitosi in estate al Parma, in questa stagione ha messo a referto 1 gol in 16 presenze tra Serie A e Coppa Italia.
Il comasco, in ogni caso, non è l’unico attaccante presente nella lista della dirigenza rossoblù, la quale valuta anche Duvan Zapata.