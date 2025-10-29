Interrotta al 40′ del secondo tempo la sfida tra Genoa e Cremonese: la ricostruzione

La sfida della 9ª giornata di Serie A tra Genoa e Cremonese a Marassi è stata interrotta al 40′ del secondo tempo. Dopo aver contestato e fischiato per tutta la partita, i sostenitori del Genoa hanno interrotto la gara pochi minuti prima del 90′ con un lancio di fumogeni in campo.

Nello specifico, una quindicina quelli lanciati in campo, accompagnati da cori contro la squadra. Un gesto che ha portato i vigili del fuoco in campo a dover entrare in campo a sgomberare il terreno di gioco.

Lo speaker rossoblù, invece, ha invitato i tifosi a smettere pena la sospensione definitiva della partita. Pochi minuti dopo, però, la gara è ricominciata.

Il risultato finale è stato di 2-0 in favore della squadra di Nicola, che trova altri tre punti importantissimi grazie alla doppietta di Bonazzoli.