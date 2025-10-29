Genoa-Cremonese, le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali di Genoa-Cremonese: le scelte di Vieira e di Nicola.

Due squadre a caccia di riscatto si sfidano al Ferraris: il Genoa ospita la Cremonese in una gara che mette di fronte due formazioni in difficoltà, entrambe a caccia di una vittoria che manca ormai da troppo tempo.

Il Genoa è ancora a secco di successi in campionato e occupa l’ultimo posto in classifica dopo il ko per 2-1 contro il Torino, nonostante fosse passato in vantaggio.

La Cremonese, dal canto suo, aveva iniziato con due vittorie consecutive il suo ritorno in Serie A, ma da allora ha collezionato cinque pareggi e una sconfitta. L’ultimo risultato – un 1-1 casalingo contro l’Atalanta – ha confermato le difficoltà nel mantenere un vantaggio, ma la squadra di Davide Nicola, attualmente undicesima, può comunque contare su buone prestazioni esterne (1 vittoria, 2 pareggi e 1 sconfitta fuori casa).

Di seguito, le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori per la gara in programma mercoledì 29 ottobre alle ore 18:30.

Le formazioni ufficiali di Genoa-Cremonese

GENOA (4-2-3-1): Leali; Norton-Cuffy, Østigård, Johan Vásquez, Aarón Martín; Masini, Malinovskyi; Cornet, Valentín Carboni, Ellertsson; Ekhator. Allenatore: Patrick Vieira.

CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Vandeputte, Bondo, Payero, Floriani Mussolini; Bonazzoli, Vardy. Allenatore: Davide Nicola.

Dove vedere Genoa-Cremonese in TV e Streaming

La partita tra Genoa e Cremonese, valida per la nona giornata di Serie A e in programma mercoledì 29 ottobre alle ore 18:30 allo Stadio Luigi Ferraris, sarà trasmessa in diretta tv su DAZN. Il match sarà disponibile anche in streaming sulla stessa piattaforma.