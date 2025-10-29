Dopo San Siro Marassi, ancora in rovesciata: la notte speciale di Federico

Rovesciata nel primo tempo, girata al volo nel secondo: doppietta Bonazzoli a Marassi, la Cremonese stende il Genoa e vola all’ottavo posto

Prima la lunga corsa verso la panchina, poi le braccia e lo sguardo al cielo: da festeggiare una serata speciale, quella vissuta da Federico Bonazzoli nella notte di Marassi. In campo Genoa e Cremonese, riflettori tutti puntati sull’indiscusso Man of the match della serata: un gol per tempo, l’attaccante con il terzo e quarto gol stagionali ha fissato il risultato finale del Ferraris sul 2-0. Annullato dopo Check del Var il gol del possibile 2-1 di Vitinha

DOPO SAN SIRO IL FERRARIS: ANCORA IN ROVESCIATA, MARCHIO DI FABBRICA DI FEDERICO

A sbloccare la gara dopo appena quattro minuti una giocata ormai vero e proprio marchio di fabbrica dell’attaccante numero 90: corner regalato da Masini alla Cremonese, sulla deviazione di Bianchetti rovesciata di Bonazzoli che, dopo quella di San Siro nella vittoria col Milan alla prima giornata, spedisce il pallone alle spalle di Leali. Magia festeggiata con sette minuti di ritardo da parte del classe ‘97, causa il lungo Check del Var per un possibile fuorigioco. Al termine del quale Abisso conferma la rete, terza della stagione dopo le due di San Siro con Milan e Inter.

Al rientro dall’intervallo altro lampo dell’attaccante ex Sampdoria, questa volta sotto alla nord: girata al volo che Leali respinge, ma quando il pallone ha già superato la linea della porta. Lunga corsa ad abbracciare la panchina per Federico, poi braccia e sguardo al cielo a festeggiare la doppietta del Ferraris, quarto gol stagionale, tutti in trasferta, a stendere un Genoa mai in partita e contestato dai suoi tifosi durante e a fine gara.

Partita sospesa per qualche minuto per il lancio di fumogeni in campo. Attesa per la ripresa ad allungare il recupero del match, ma non a cambiarne la storia. Dominio Cremonese a Marassi, che a due mesi esatti da quella con il Sassuolo ritrova la vittoria e si porta all’ottavo posto in classifica a quota 14 punti. A meno uno dalla Juventus, prossimo avversario a Cremona, e a meno due dal quinto posto occupato dal Como. Nel segno di Federico, uomo copertina di una notte speciale.