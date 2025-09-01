Genoa, ufficiale il ritorno di Cornet
Maxwel Cornet torna al Genoa: è ufficiale
Ora è ufficiale: Maxwel Cornet torna a vestire la maglia del Genoa, dopo il prestito della seconda parte della scorsa stagione dal West Ham.
Nello scorso campionato, l’ivoriano classe ’96 ha giocato 7 partite con la squadra di Vieira, con due gol e un assist a referto.
Nessun problema per il deposito del suo contratto dopo l’accordo trovato nel pomeriggio, nonostante l’annuncio ufficiale del club sia arrivato a quasi 4 ore dalla conclusione del calciomercato.
Di seguito la nota ufficiale dei rossoblù.
Il comunicato del Genoa
Il classe ’96 arriva dal West Ham in prestito con diritto di riscatto, come sottolineato anche dalla nota ufficiale:
“Il Genoa CFC comunica di aver formalizzato con il West Ham l’acquisizione a titolo temporaneo, con opzione di riscatto, dei diritti sportivi dell’attaccante Maxwell Cornet“.