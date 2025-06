Genoa, si punta a trattenere Cornet: la situazione

Maxwell Cornet, Genoa (Imago)

L’obiettivo del Genoa è quello di trattenere Maxwel Cornet

In casa Genoa si inizia a ragionare sul mercato per la prossima stagione, dove l’obiettivo è centrare la salvezza per il terzo anno di fila e sperare magari in qualcosa di maggiormente ambizioso.

In attesa di capire quale sarà il futuro di Vieira, seguito dall’Inter qualora non dovessero esserci i presupposti per arrivare a Fabregas, i rossoblù vogliono mantenere in rosa diversi big per dare continuità a quanto di buono fatto nel campionato appena concluso.

Tra questi anche Maxwel Cornet, attaccante ivoriano arrivato a gennaio in prestito dal West Ham.

L’obiettivo dei liguri è quello di trattare con gli inglesi per far sì che il numero 70 possa rimanere in rosa.