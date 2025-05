Chi è Roberto Scaglione, il classe 2010 convocato dal Genoa contro l’Atalanta

La prima convocazione in Serie A per Roberto Scaglione: il classe 2010 del Genoa potrebbe esordire contro l’Atalanta.

Grandi novità per il Genoa per l’ultima partita stagionale in casa. Patrick Vieira, in questo clima di festa, convoca il classe 2010 Roberto Scaglione per la sfida contro l’Atalanta al Ferraris. Il trequartista in caso di esordio batterebbe così anche il record di Francesco Camarda.

Un percorso tutto rossoblù per Scaglione. Nel 2020 inizia la sua esperienza con la formazione Under 14 per poi passare all’U15 e guadagnare un posto in Nazionale.

Poi il doppio salto in questa stagione. Prima si è unito all’U16 mettendo a segno 8 gol e poi ha collezionato 3 presenze nella formazione Under 17 di Criscito.

La ciliegina sulla torta è la grande chiamata di Vieira per la sfida contro l’Atalanta di oggi, sabato 17 maggio. Il classe 2010 potrebbe quindi diventare il più giovane esordiente in Serie A a soli 15 anni e 133 giorni.

Scaglione da record

Continua la grande attenzione del Genoa verso i giovani. Dopo Ahanor, Ekator e Venturino, Roberto Scaglione sarebbe l’ultimo della grande lista di giovani schierati dai rossoblù in questa stagione. Da tre giorni Vieira ha portato il classe 2010 al Signorini di Pegli ad allenarsi con la Prima Squadra.

Poi la convocazione ufficiale. In caso di esordio questa sera, sabato 17 maggio, contro l’Atalanta diventerebbe il più giovane esordiente in Serie A a 15 anni e 133 giorni, battendo il record di Francesco Camarda (che aveva debuttato a 15 anni e 260 giorni).