Genoa, si insiste con il Tolosa per Cristian Casseres Jr
Continua il mercato in casa Genoa: dopo le due ufficialità arrivate nella giornata di oggi, i rossoblù insistono con il Tolosa per l’arrivo di Cristian Casseres Jr.
Il Genoa continua a insistere con il Tolosa per il centrocampista venezuelano Cristian Casseres Jr. La trattativa con il Tolosa resta aperta e va avanti a oltranza, nonostante i primi rifiuti arrivati dalla Francia.
Nei giorni precedenti infatti, il club rossoblù aveva avanzato diverse offerte al club francese, tutte rispedite al mittente. Tuttavia, il club rossoblù non vuole mollare il classe 2000, quest’anno autore di un gol e un assist in 17 presenze in Ligue 1.
