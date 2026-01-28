Genoa-Casseres, il muro del Tolosa ha bloccato tutto: la ricostruzione

Il centrocampista del Tolosa, Cristian Casseres (IMAGO)

Sfumata la trattativa tra Genoa e Tolosa per Cristian Cásseres Jr.: i motivi

Il Genoa continua a rinforzare la propria rosa, dopo gli arrivi di Bijlow, Baldanzi e Zatterstrom. Nelle ultime ore i rossoblù hanno raggiunto un accordo con l’Alverca per il trasferimento a titolo definitivo di Amorim, all’interno di un’operazione da 8 milioni di euro più 2 di bonus.

Il Genoa, alla ricerca di un centrocampista che potesse dare maggiore qualità alla rosa, si era mosso in maniera decisa anche per Casseres – su cui era arrivata per prima la Cremonese a sondare il terreno -, spingendo molto per il suo arrivo.

I liguri avevano presentato tre offerte al Tolosa, l’ultima delle quali da 12 milioni di euro, e il giocatore stesso – che sogna di giocare in Serie A – era pronto al trasferimento in Italia. Il club francese ha però deciso di bloccare la sua partenza in questa finestra di mercato, motivo per cui anche le eventuali prossime offerte verranno rifiutate, come fatto con quelle del Genoa.

Questo ha spinto dunque i rossoblù ad accelerare per Amorim, altro grande obiettivo per la mediana, con il ds Lopez che grazie a un blitz in Portogallo è riuscito a trovare un accordo con l’Alverca.