“Meravigliosa”: il Genoa lancia la campagna abbonamenti 2025/26

Il Genoa dà il via alla campagna abbonamenti 2025-26: il nome è “Meravigliosa”.

Il Genoa lancia la nuova campagna abbonamenti “Meravigliosa”. per la stagione 2025‑2026, puntando su continuità, vantaggi esclusivi e un nuovo modello di fidelizzazione.

La campagna, presentata il 19 giugno, offre la prelazione agli abbonati 2024‑25 da oggi fino al 13 luglio, con possibilità di cambio posto nei giorni 15 e 16 luglio. L’abbonamento comprende 20 gare tra Serie A e la prima di Coppa Italia, e conferma il posto in Distinti Centrali e Laterali fino al secondo anello.

l club riserva grande attenzione ai suoi tifosi: gli abbonati registrati a My Genoa con tessera DNA ottengono uno sconto permanente del 15% sul merchandising acquistato nei negozi fisici ufficiali, mentre chi attiva le utenze Luce e Gas con Pulsee potrà accedere a sconti in bolletta fino a 120 € in 24 mesi. Inoltre, viene garantita la rivendita del posto per ogni partita ai titolari di abbonamento intero, fino a tre trasferimenti di titolarità per stagione.

È prevista la suddivisione in Distinti Centrali e Laterali sui primi due anelli (escluso il terzo), con agevolazioni tariffarie per famiglie, Under 21, Under 18, Over 65 e Over 75. A fine prelazione si valuterà l’eventuale apertura della vendita libera per i posti residui.

La campagna abbonamenti del Genoa

La campagna parte con un lieve adeguamento dei prezzi, ad esempio il prezzo della gradinata è fissato a 290 €, un incremento di 1 € a partita rispetto alla scorsa stagione.

Il progetto punta a coinvolgere ancor più i tifosi con formule pensate per la famiglia e i giovani, confermando il noto claim “Per quest’anno, non cambiare. Stesso stadio, stesso mare”.

L’iniziativa riflette la volontà del Genoa di rafforzare il legame con la tifoseria storica e catturare l’entusiasmo delle nuove generazioni: negli ultimi due anni il club ha raggiunto numeri record di abbonamenti, superando quota 28 000 nel 2024‑25.