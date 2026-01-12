Genoa-Cagliari, le formazioni ufficiali
Le formazioni ufficiali di Genoa e Cagliari, gara valevole per la 20ª giornata di Serie A
Match che apre il posticipo del lunedì della ventesima giornata di Serie A: in campo il Genoa di Daniele De Rossi e il Cagliari di Fabio Pisacane.
Padroni di casa che arrivano a questo match reduci da due risultati utili consecutivi, l’ultimo, ottenuto a San Siro per 1-1 contro il Milan.
Anche i sardi si presentato al Ferraris reduci da un pareggio per 2-2 ottenuto allo Zini contro la Cremonese di Nicola.
Di seguito, ecco le scelte di formazione di De Rossi e Pisacane.
Le formazioni ufficiali di Genoa-Cagliari
GENOA (3-5-2): Leali; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Frendrup, Malinovskyi, Ellertsson, Martin; Vitinha, Colombo.
A disposizione: Cuenca Martinez, Ekhator, Fini, Junior Messias, Lysionok, Masini, Nuredini, Otoa, Sabelli, Sommariva, Stanciu, Thorsby, Venturino.
CAGLIARI (4-3-3): Caprile; Palestra, Luperto, Rodriguez, Obert; Adopo, Prati, Mazzitelli; Luvumbo, Kiliçsoy, Esposito. Allenatore: Fabio Pisacane.
A disposizione: Sherri, Ciocci, Idrissi, Gaetano, Di Pardo, Cavuoti, Pintus, Liteta, Zappa, Borrelli, Pavoletti, Zé Pedro, Trepy.
Dove vedere Genoa-Cagliari in tv
Il match di Serie A in programma questo pomeriggio alle 18:30 al Ferraris tra Genoa e Cagliari, sarà possibile seguirlo in esclusiva su Dazn.