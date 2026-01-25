Genoa-Bologna, le formazioni ufficiali
Le formazioni ufficiali schierate da De Rossi e Italiano per la sfida di Serie A tra Genoa e Bologna.
Genoa e Bologna si sfidano in questa 22esima giornata di Serie A. Il match andrà in scena al Luigi Ferraris alle ore 15 di oggi, domenica 25 gennaio.
I ragazzi di De Rossi si presentano dopo il pareggio in trasferta con il Parma di Cuesta.
Il Bologna invece arriva dalla sconfitta in campionato con la Fiorentina. Bisognerà preservare anche le energie in vista della sfida di Europa League contro il Tel-Aviv di giovedì 29 gennaio.
Ecco, di seguito, le formazioni ufficiali di Genoa-Bologna.
GENOA (3-4-3): Bijlow; Marcandalli, Otota, Vasquez; Norton-Cuffy, Frendrup, Ellertsson, Martin; Vitinha, Colombo, Ekhator. Allenatore: Daniele De Rossi
BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Casale, Heggem, Lykogiannis; Ferguson, Freuler; Rowe, Odgaard, Dominguez; Immobile
Genoa-Bologna, dove vedere in tv e streaming
La sfida tra Genoa e Bologna, in programma domenica 25 gennaio alle 15:00, sarà visibile in tv su DAZN.
Sarà possibile seguire il match anche in streaming attraverso l’app di DAZN disponibile su pc, tablet e cellulare.