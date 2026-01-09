Genoa, Bento in dirittura: mancano solo gli aspetti formali

Genoa, si attende l’ok per la partenza di Bento per l’Italia: i motivi del rallentamento nell’operazione

Il Genoa attende gli ultimi dettagli prima di accogliere il nuovo portiere. Come raccontato nei giorni scorsi, si tratta di Bento Matheus Krepski – noto semplicemente come Bento – che lascerà l’Al Nassr.

Complice la giornata di festa essendo venerdì in Arabia Saudita, infatti, il procedimento ha subito dei leggeri rallentamenti. L’operazione è ormai in dirittura, nella giornata di sabato 10 gennaio si conta di chiudere l’accordo verbale e far poi partire successivamente il giocatore.

Si stanno sistemando gli ultimi aspetti burocratici e formali. A seguire tutte le pratiche formali, a inizio della nuova settimana.

Dopo aver tentato il ritorno di Perin dalla Juventus, dunque, il club allenato da De Rossi si avvicina ad accogliere un altro portiere da affiancare a Leali, che intanto nell’ultima giornata di campionato contro il Milan ha ben figurato rendendosi più volte protagonista.