Tommaso Baldanzi è ufficialmente un nuovo giocatore del Genoa: arriva dalla Roma in prestito con diritto di riscatto

Dopo Zätterström, il Genoa ufficializza il secondo acquisto della giornata di oggi, venerdì 23 gennaio 2026.

Con alle porte il nuovo turno di Serie A, infatti, Tommaso Baldanzi diventa ufficialmente un nuovo giocatore rossoblù. Arriva dalla Roma in prestito con diritto di riscatto, esercitabile alla fine della stagione in corso.

Di seguito il comunicato del Genoa: “Genoa CFC comunica di aver definito con AS Roma l’acquisizione, a titolo temporaneo, dei diritti sportivi del centrocampista Tommaso Baldanzi, con opzione di riscatto alla fine della stagione in corso”.

Il comunicato poi prosegue: “Nato a Poggibonsi il 23/03/2003, Baldanzi, con le sue prerogative professionali e le qualità umane, incarna alla perfezione l’identità del club e porterà la sua esperienza, maturata in 95 presenze e 8 reti in Serie A Enilive. Sono 14 in curriculum le presenze nelle competizioni internazionali per club. Il centrocampista vestirà la maglia numero 8“.

E infine: “Talento cristallino cresciuto calcisticamente nelle giovanili dell’Empoli, Baldanzi è passato stabilmente in prima squadra nel 2022 e, nel gennaio del 2024, è stato tesserato dalla Roma. Nelle rappresentative nazionali giovanili conta 33 presenze e 12 gol all’attivo e, nel 2023, ha disputato da titolare la finale del Mondiale Under 20. Benvenuto a Genova Tommaso!”