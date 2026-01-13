Questo sito contribuisce all'audience di

Genoa in pole per Baldanzi: le ultime

Gianluca Di Marzio 13 Gennaio 2026
Baldanzi, Roma (IMAGO)
Baldanzi, Roma (IMAGO)

C’è il Genoa a guidare la corsa per il giocatore della Roma

Novità per quanto riguarda il futuro di Tommaso Baldanzi, che potrebbe non essere alla Roma dopo il mercato di gennaio.

Per il trequartista c’è il Genoa in pole, con Daniele De Rossi che potrebbe ritrovarlo dopo averlo già allenato proprio in giallorosso.

Come raccontato nei giorni scorsi, anche la Fiorentina sta seguendo il classe 2003, ma ora ci sono i rossoblù a guidare la corsa.

Intanto, nella capitale è arrivato Robinio Vaz, nuovo colpo della Roma per l’attacco (qui le immagini del suo arrivo).

 