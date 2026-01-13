Genoa in pole per Baldanzi: le ultime
C’è il Genoa a guidare la corsa per il giocatore della Roma
Novità per quanto riguarda il futuro di Tommaso Baldanzi, che potrebbe non essere alla Roma dopo il mercato di gennaio.
Per il trequartista c’è il Genoa in pole, con Daniele De Rossi che potrebbe ritrovarlo dopo averlo già allenato proprio in giallorosso.
Come raccontato nei giorni scorsi, anche la Fiorentina sta seguendo il classe 2003, ma ora ci sono i rossoblù a guidare la corsa.
Intanto, nella capitale è arrivato Robinio Vaz, nuovo colpo della Roma per l’attacco (qui le immagini del suo arrivo).