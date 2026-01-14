Genoa, intesa totale per l’arrivo di Baldanzi: si attende l’ok definitivo

C’è l’intesa su tutto per il passaggio di Baldanzi al Genoa: si intende l’ok definitivo in queste ore

Dopo i mesi insieme alla Roma, Tommaso Baldanzi è pronto a ritrovare De Rossi.

C’è infatti l’intesa totale per il passaggio in rossoblù del centrocampista offensivo scuola Empoli. Baldanzi ritroverà il suo vecchio allenatore, che ha avuto in giallorosso nella parte finale del 2023/24 e nelle prime partite del 2024/25.

Dopo gli arrivi in giallorosso di Robinio Vaz e Donyell Malen, ecco che il classe 2003 è pronto a salutare, in modo tale da potersi ritagliare più spazio di quanto fatto fino a ora.

In questa stagione, in campionato, Baldanzi ha disputato 10 partite, realizzando un gol nella sconfitta dei suoi contro la Juventus.