Questo sito contribuisce all'audience di

Genoa-Baldanzi, l’attesa è finita: prima convocazione per il pupillo di De Rossi

Redazione 14 Febbraio 2026
Baldanzi, Roma (IMAGO)
Baldanzi, Roma (IMAGO)

Prima chiamata in rossoblù per Tommaso Baldanzi. Il trequartista, reduce da un problema muscolare, è stato convocato contro la Cremonese

Finalmente Tommaso Baldanzi. Il Genoa ha diramato le convocazioni in vista del match contro la Cremonese e, tra i 24 scelti da De Rossi, figura anche il trequartista.

Per il classe 2003 si tratta della prima chiamata in rossoblù. Baldanzi è reduce da un problema muscolare che lo ha tenuto lontano dal campo da inizio anno.

Ora, è tempo di (ri)cominciare. Daniele De Rossi ha fortemente voluto in squadra il trequartista, inserendo il suo nome in cima alla lista dei rinforzi.

Il ds Diego Lopez e la società rossoblù hanno finalizzato l’operazione con la Roma, regalando a DDR il giocatore che può aiutare il Genoa a risalire la classifica.

“Mi chiamava e mi diceva ‘Siamo forti, voglio giocare’ “

Nella conferenza stampa pre Cremonese, Daniele De Rossi ha parlato del trasferimento di Baldanzi dalla Roma al Genoa. L’allenatore rossoblù ha svelato: “È un giocatore che ci sta dentro. Appena è arrivato mi chiamava per dirmi quanto siamo forti e che vuole giocare“.

Dunque, Baldanzi scenderà in campo nel prossimo match di Serie A? De Rossi ha predicato la calma. L’allenatore ha dichiarato: “Potrebbe scendere in campo, vediamo i carichi di lavoro. Lui ha fretta ma non bisogna averne. Perdere una partita non è un dramma, farlo entrare e perderlo successivamente lo sarebbe“.

 

Visualizza questo post su Instagram

 

Un post condiviso da Genoa Cfc (@genoacfc)