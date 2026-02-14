Genoa-Baldanzi, l’attesa è finita: prima convocazione per il pupillo di De Rossi

Prima chiamata in rossoblù per Tommaso Baldanzi. Il trequartista, reduce da un problema muscolare, è stato convocato contro la Cremonese

Finalmente Tommaso Baldanzi. Il Genoa ha diramato le convocazioni in vista del match contro la Cremonese e, tra i 24 scelti da De Rossi, figura anche il trequartista.

Per il classe 2003 si tratta della prima chiamata in rossoblù. Baldanzi è reduce da un problema muscolare che lo ha tenuto lontano dal campo da inizio anno.

Ora, è tempo di (ri)cominciare. Daniele De Rossi ha fortemente voluto in squadra il trequartista, inserendo il suo nome in cima alla lista dei rinforzi.

Il ds Diego Lopez e la società rossoblù hanno finalizzato l’operazione con la Roma, regalando a DDR il giocatore che può aiutare il Genoa a risalire la classifica.

“Mi chiamava e mi diceva ‘Siamo forti, voglio giocare’ “

Nella conferenza stampa pre Cremonese, Daniele De Rossi ha parlato del trasferimento di Baldanzi dalla Roma al Genoa. L’allenatore rossoblù ha svelato: “È un giocatore che ci sta dentro. Appena è arrivato mi chiamava per dirmi quanto siamo forti e che vuole giocare“.

Dunque, Baldanzi scenderà in campo nel prossimo match di Serie A? De Rossi ha predicato la calma. L’allenatore ha dichiarato: “Potrebbe scendere in campo, vediamo i carichi di lavoro. Lui ha fretta ma non bisogna averne. Perdere una partita non è un dramma, farlo entrare e perderlo successivamente lo sarebbe“.

