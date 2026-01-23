Questo sito contribuisce all'audience di

Genoa, Bakambu può essere l’ultimo rinforzo in attacco

Gianluca Di Marzio 23 Gennaio 2026
Genoa su Bakambu
Cèdric Bakambu (IMAGO)

L’ultimo rinforzo del Genoa per l’attacco può essere Cèdric Bakambu del Real Betis

Dopo gli arrivi di BaldanziZätterström Ouedraogo, il Genoa continua a lavorare sul calciomercato in entrata.

Il club rossoblù vorrebbe portare a Daniele De Rossi un rinforzo nel reparto offensivo e l’ultimo acquisto può essere Cèdric Bakambu del Real Betis.

In questa stagione, il centravanti congolese classe 1991 è sceso in campo 15 volte tra Liga, Europa League e Copa Del Rey, realizzando 2 gol e fornendo 2 assist.

 

 

 

 