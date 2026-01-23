Genoa, Bakambu può essere l’ultimo rinforzo in attacco

L’ultimo rinforzo del Genoa per l’attacco può essere Cèdric Bakambu del Real Betis

Dopo gli arrivi di Baldanzi, Zätterström e Ouedraogo, il Genoa continua a lavorare sul calciomercato in entrata.

Il club rossoblù vorrebbe portare a Daniele De Rossi un rinforzo nel reparto offensivo e l’ultimo acquisto può essere Cèdric Bakambu del Real Betis.

In questa stagione, il centravanti congolese classe 1991 è sceso in campo 15 volte tra Liga, Europa League e Copa Del Rey, realizzando 2 gol e fornendo 2 assist.