Screenshot

Nicola Leali, portiere del Genoa, ha ricevuto un cartellino rosso dopo neanche 3 minuti in Genoa-Atalanta

Non è durata neanche tre minuti la partita di Nicola Leali in Genoa-Atalanta. Il portiere rossoblù, infatti, ha ricevuto un cartellino rosso esattamente al minuto 2:52.

L’ex Juventus è stato espulso da Abisso direttamente dal campo per aver abbattuto Maldini, involatosi in uno contro uno a campo aperto. Decisione corretta da parte dell’arbitro palermitano, confermata anche dal VAR.

De Rossi è stato dunque costretto subito a un cambio, facendo entrare Sommariva al posto di Aaron Martin. Quella del portiere del Genoa è sicuramente l’espulsione più veloce di questa stagione di Serie A, ma non va neanche sul podio se si considera l’intera storia del campionato: il record appartiene a Mattia De Sciglio, espulso al 42° secondo in Napoli-Milan nel maggio del 2015.

Paradossalmente, poche ore prima in Fiorentina-Udinese si è verificato un caso simile, con Okoye espulso per aver toccato il pallone con il braccio fuori dalla propria area di rigore dopo circa 8 minuti. Leali, però, è riuscito per sua sfortuna a battere il collega nigeriano.