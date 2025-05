Le formazioni ufficiali schierate da Vieira e Gasperini per la sfida della 37esima giornata di Serie A tra Genoa e Atalanta.

La 37esima giornata si apre con la sfida tra Genoa e Atalanta. L’appuntamento è fissato alle ore 20:45 allo stadio Ferraris di Genova.

Per tutti gli altri match bisognerà invece aspettare domenica 18 maggio, quando giocheranno in contemporanea le altre nove partite di questa penultima giornata.

Attenzione ai padroni di casa che potrebbero far esordire il classe 2010 Roberto Scaglione. In caso di debutto il trequartista diventerebbe il più giovane esordiente in Serie A battendo anche il record del rossonero Francesco Camarda.

Ecco, di seguito, le scelte ufficiali di Vieira e Gasperini per la sfida tra Genoa e Atalanta.

Genoa-Atalanta, le formazioni ufficiali

GENOA (4-2-3-1): Leali; Sabelli, Bani, Vasquez, Norton-Cuffy; Badelj, Frendrup; Masini, Vitinha, Thorsby; Pinamonti. All. Patrick Vieira.

A disposizione: Siegrist, Sommariva, Thorsby, De Winter, Messias, Onana, Ekuban, Ekhator, Scaglione, Otoa, Kassa, Zanoli, Venturino.

ATALANTA (3-4-2-1): Rui Patricio; Kossounou, Hien, de Roon; Palestra, Sulemana, Brescianini, Ruggeri; Maldini, Samardzic; Retegui. All. Gian Piero Gasperini.

A disposizione: Carnesecchi, Rossi, Pasalic, Lookman, Ederson, Bellanova, De Ketelaere, Riccio, Comi, Vavassori, Del Lungo, Zappacosta.

Genoa-Atalanta, dove guardare il match in diretta tv e streaming

La gara tra Genoa e Atalanta, valida per la penultima giornata di Serie A, andrà in scena sabato 17 maggio alle 20:45 allo stadio Ferraris. Match che sarà trasmesso in diretta tv su Dazn o su Sky per gli abbonati a “Zona Dazn”.

Inoltre, sarà possibile seguire la partita in streaming sull’app di Dazn.