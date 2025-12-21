Genoa-Atalanta, le formazioni ufficiali
Le formazioni ufficiali di Genoa-Atalanta, posticipo della 16esima giornata di Serie A, in programma alle 20:45
La 16esima giornata di Serie A si conclude temporaneamente con Genoa-Atalanta, in attesa delle quattro partite da recuperare a metà gennaio.
Dopo la sconfitta contro l’Inter, il Genoa di Daniele De Rossi vuole tornare a fare un risultato positivo. Da quando l’ex Roma è arrivato sulla panchina gialloblù, infatti, la squadra ha perso solo contro i nerazzurri in campionato.
L’Atalanta è invece chiamata a risalire la classifica, e con una vittoria potrebbe tornare nella parte sinistra, avvicinandosi così alle posizioni che valgono la qualificazione alle coppe europee per la prossima stagione.
Vediamo di seguito le formazioni ufficiali di Genoa-Atalanta.
Le formazioni ufficiali di Genoa-Atalanta
GENOA (3-5-2): Leali; Marcandalli, Otoa, Vasquez; Norton-Cuffy, Ellertsson, Frendrup, Malinovskyi, Martin; Vitinha, Ekuban. Allenatore: Daniele De Rossi.
A disposizione: in attesa
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; De Roon, Hien, Kolasinac; Zappacosta, Musah, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Maldini; Scamacca. Allenatore: Raffaele Palladino.
A disposizione: in attesa
Dove vedere la partita in TV e streaming
Genoa-Atalanta, in programma alle 20:45 di domenica 21 dicembre 2025, si potrà vedere in esclusiva su DAZN: per vedere il match in diretta tv o in streaming basta usare l’app di DAZN.
Per gli utenti Sky abbonati anche a DAZN, il match sarà comunque visibile su Zona DAZN: in questo caso la partita si può vedere sul canale numero 214 del satellite.