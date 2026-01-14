Genoa, si valuta Asllani per il centrocampo. Club pronto a chiudere anche per Dagasso
Il Genoa si muove sul mercato: si valuta Asllani per il centrocampo, tutto pronto per chiudere Dagasso
Daniele De Rossi crede fermamente nella salvezza del suo Genoa. Pochi giorni dopo il pareggio per 1-1 contro il Milan e la vittoria per 3-0 contro il Cagliari, la società si muove incessantemente sul mercato per garantire rinforzi all’allenatore.
Per il centrocampo, innanzitutto, si valuta il profilo di Kristjan Asllani. Attualmente in prestito dall’Inter al Torino, come noto l’albanese è in uscita non rientrando più nei piani di Baroni.
In attesa di una soluzione tra nerazzurri e granata, dunque, i rossoblù ci pensano per rinforzare il reparto. Ma non solo, il Genoa in fatti è pronto anche a chiudere per Matteo Dagasso, centrocampista classe 2004 del Pescara.
Offerta da 2 milioni di base fissa più bonus – alcuni semplici e altri invece più difficili – che potrebbero portare la cifra vicina ai 2,5 milioni. I due club sono in contatto per formalizzare l’operazione.