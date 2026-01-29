Un nuovo centrocampista a disposizione di Daniele De Rossi: il Genoa ha ufficializzato l’arrivo di Amorim

Si infiamma il mercato del Genoa. Dopo aver ufficializzato gli arrivi di Bijlow, Baldanzi e Zatterstrom, i rossoblù hanno annunciato anche l’acquisto a titolo definitivo di Alex Amorim.

Il centrocampista brasiliano, che in questa stagione ha messo a segno 2 gol con la maglia dell’Alverca, arriva in Italia per 8 milioni più 2 di bonus: un importante investimento da parte della società ligure. Il classe 2005 è già pronto per mettersi a disposizione di Daniele De Rossi, ma dovrà pazientare un po’ prima di esordire. Il club deve ancora perfezionare la documentazione legata al suo trasferimento, e visti i tempi ristretti non sarà convocato per la sfida contro la Lazio in programma venerdì sera. Di seguito il comunicato ufficiale del club rossoblù.

“Genoa CFC comunica di aver concluso con FC Alverca l’acquisizione, a titolo definitivo, dei diritti alle prestazioni sportive del centrocampista Alexsandro Amorim de Freitas. Ha scelto la maglia numero 4. Nato il 18/05/2005 a Fortaleza, Alex è un centrocampista che sa abbinare qualità a quantità con spirito di sacrificio e appartenenza, valori che rappresentano alla perfezione il Dna genoano“.

“Nonostante la giovane età, ha già dimostrato autorevolezza, tecnica e visione nel massimo campionato portoghese disputando in questa stagione 21 partite e realizzando 2 gol. La sua carriera è iniziata in Brasile nelle giovanili del Fortaleza EC con cui ha firmato il primo contratto da professionista nel 2022. L’anno seguente ha debuttato in prima squadra in una partita di Coppa del Brasile e, prima di trasferirsi oltre oceano, ha trascorso metà stagione in prestito all’Athletic Club. Nell’estate 2025 passa all’Alverca. Bem-vindo a Gênova, Alex!“.