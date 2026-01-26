Genoa-Amorim, blitz in Portogallo di Diego Lopez per cercare di chiudere l’operazione

Blitz in Portogallo del Genoa per cercare di chiudere per Amorim. L’altra pista rimane Kjaergaard del Salisburgo.

Come vi abbiamo raccontato nelle scorse ore il Genoa ha avviato i contatti per Amorim dell’Alverca.

Blitz in Portogallo del direttore sportivo rossoblù Diego Lopez per cercare di chiudere l’operazione.

Nella lunga lista dei vari sondaggi internazionali dei liguri per quel ruolo potrebbe quindi spuntarla il brasiliano classe 2005 che in questa stagione ha totalizzato ha totalizzato 21 presenze e due gol.

Se non si chiuderà questa operazione l’altra pista rimane Maurits Kjaergaard, centrocampista danese del Salisburgo. Il classe 2003 nella stagione in corso ha messo a segno 4 reti e 7 assist su un totale di 21 presenze.