Questo sito contribuisce all'audience di

Genoa, ecco l’arrivo di Alexsandro Amorim | FOTO E VIDEO

Redazione 28 Gennaio 2026
Amorim, arrivo a Genova

Alexsandro Amorim è arrivato a Genova per le visite mediche: le immagini

Decisivo dunque il blitz in Portogallo del ds Diego Lopez, che in 48 ore è riuscito a chiudere la trattativa. Come anticipato prima, Amorim svolgerà le visite mediche nel pomeriggio.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by @_gianlucadimarzio.com

Il centrocampista arriva dall’Alverca per 8 milioni di euro più 2 di bonus: la cessione più remunerativa del club portoghese.

Fino a questo momento, il classe 2005 ha collezionato 21 presenze in Liga Portugal, mettendo a segno due reti.