Genoa, ecco l’arrivo di Alexsandro Amorim | FOTO E VIDEO
Alexsandro Amorim è arrivato a Genova per le visite mediche: le immagini
Decisivo dunque il blitz in Portogallo del ds Diego Lopez, che in 48 ore è riuscito a chiudere la trattativa. Come anticipato prima, Amorim svolgerà le visite mediche nel pomeriggio.
Il centrocampista arriva dall’Alverca per 8 milioni di euro più 2 di bonus: la cessione più remunerativa del club portoghese.
Fino a questo momento, il classe 2005 ha collezionato 21 presenze in Liga Portugal, mettendo a segno due reti.