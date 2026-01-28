Genoa, Amorim ha firmato il contratto: nelle prossime ore l’annuncio

Amorim è pronto per vestire ufficialmente la maglia del Genoa. Il giocatore ha firmato il contratto

Daniele De Rossi è pronto ad accogliere un rinforzo a centrocampo: Amorim. Il centrocampista brasiliano ha firmato il suo contratto con il Genoa. Nella giornata di oggi, 29 gennaio, il club rossoblù ufficializzerà l’arrivo del giocatore dall’Alverca.

Come vi abbiamo raccontato, il ds Diego Lopez è volato in Portogallo per chiudere la trattativa e assicurarsi le prestazioni del classe 2005.

Amorim è reduce da un’ottima prima parte di stagione. Con l’Alverca, il centrocampista ha totalizzato 19 presenze e 2 gol nel campionato portoghese.