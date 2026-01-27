Genoa, in dirittura d’arrivo Amorim: da sistemare i dettagli finali

Il Genoa è sempre più vicino ad Amorim: restano da sistemare i dettagli finali.

Amorim è in dirittura d’arrivo a Genova. Il brasiliano è sempre più vicino ai rossoblù ma rimangono da sistemare i dettagli finali dopo il blitz del direttore sportivo Diego Lopez.

Come annunciato nelle scorse ore il ds era andato in Portogallo per trattare e chiudere così l’operazione per portare il classe 2005 in Italia.

Nella lunga lista dei vari sondaggi internazionali dei liguri per quel ruolo dovrebbe quindi spuntarla il brasiliano che in questa stagione ha totalizzato ha totalizzato 21 presenze e due gol con l’Alverca.

Si avvicina quindi la prima esperienza in Italia per Amorim che finora ha vestito le esperienze in Brasile con le maglie di Fortaleza e Athletic in Brasile e l’attuale avventura in Portogallo.