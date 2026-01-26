Genoa, il nome nuovo per il centrocampo è Amorim dell’Alverca: avviati i contatti

Nuovo nome per il centrocampo del Genoa: avviati i contatti per Amorim dell’Alverca.

Spunta un nuovo nome in casa Genoa per il centrocampo: si tratta di Amorim dell’Alverca. I rossoblù stanno trattando, sono stati avviati anche dei contatti.

Nella lunga lista dei vari sondaggi internazionali per quel ruolo potrebbe quindi spuntarla il brasiliano classe 2005.

Amorim ha totalizzato 21 presenze e due gol in questa stagione tra campionato e trofei nazionali in Portogallo.

Per il classe 2005 sarebbe la prima volta in Italia dopo aver vestito le maglie di Fortaleza e Athletic in Brasile e l’esperienza attuale con l’Alverca.