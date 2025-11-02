Genoa, nelle prossime ore la scelta sull’allenatore: testa a testa tra Vanoli e De Rossi

Da Paolo Vanoli a Daniele De Rossi e Luca Gotti: la situazione sulla panchina del Genoa

A seguito della separazione con Patrick Vieira, in queste ore il Genoa deciderà a chi affidare la panchina.

I rossoblù hanno sondato e incontrato Paolo Vanoli e Daniele De Rossi, mentre l’ex Lecce e Udinese Luca Gotti resta più defilato.

La scelta è quindi ristretta ai primi due allenatori menzionati e si profila un testa a testa.

Come stiamo raccontando, sull'ex Torino Vanoli c'è anche la Fiorentina e quindi potrebbe essere una situazione a incastro.