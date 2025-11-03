Genitori in Palla, amichevole internazionale con gli Old Finchleians: il programma

Una delegazione dell’associazione Genitori in Palla sfiderà in amichevole gli Old Finchleians, poi assisterà alla gara tra West Ham e Burnley

L’associazione Genitori in Palla si prepara a un weekend di grandi emozioni nel segno di una trasferta internazionale. Tra il 7 e il 9 novembre, infatti, ci sarà un’amichevole di prestigio a Londra contro gli Old Finchleians, storica squadra amatoriale con 120 anni di storia.

Sarà un’occasione per far incontrare due realtà legate dalla passione per lo sport nello spirito dell’amicizia e del rispetto.

Genitori in Palla, inoltre, non si limiterà a scendere in campo per l’amichevole con gli Old Finchleians. La delegazione presente a Londra, infatti, assisterà anche al match di Premier League tra West Ham e Burnley, in programma l’8 novembre.

Si tratta di un’importante momento per la realtà di Genitori in Palla, che continua a promuovere inclusione e divertimento non solo in Italia, ma anche all’estero.

Genitori in Palla, il programma della trasferta a Londra

Il match contro gli Old Finchleians si disputerà il 9 novembre alle 11:00, proprio nell’impianto dello storico club amatoriale.

Il presidente di Genitori in Palla, Lucio Napolitano, ha commentato con entusiasmo quest’opportunità: “Siamo molto contenti di questa esperienza che unisce sport, amicizia e la voglia di condividere momenti autentici dentro e fuori dal campo. Genitori in Palla è un progetto sociale ancora giovane, ma che sta riscuotendo un successo crescente grazie al valore, all’entusiasmo e all’impegno dei suoi associati“.