Le parole del direttore sportivo dell’Empoli dopo la sconfitta contro l’Atalanta.

L’Empoli perde ancora e diventano 9 le sconfitte nelle ultime 11 partite di Serie A, con i soli due pareggi contro Bologna e Venezia.

L’autogol di Gyasi aveva portato avanti l’Atalanta e allo stesso tempo ha segnato il destino del match. I toscani non hanno trovato la forza di reagire e sono stati “travolti” dai nerazzurri.

Il momento dell’Empoli è complicato e la classifica non sorride. La squadra di D’Aversa non vince dall’8 dicembre nella sfida del “Bentegodi” contro il Verona.

Di seguito le parole del direttore sportivo dei toscani Roberto Gemmi, intervenuto ai microfoni di DAZN per spiegare la posizione del club e le intenzioni per il futuro dato il periodo complicato.

Empoli, Gemmi: “Siamo convinti di poter andare avanti”

Il direttore sportivo ha svelato le intenzioni del club circa la situazione del proprio allenatore: “Penso sia giusto se si è responsabili venire a parlare, dobbiamo capire come uscire da questo trend. Vengo almeno non iniziano le varie voci, il mister sta facendo un grande lavoro e siamo convinti di poter andare avanti”.

Sulla situazione dei toscani: “Abbiamo 10 infortunati che per l’Empoli toglie qualcosa. Siamo stati meno dentro delle altre volte, io in primis devo dare di più, dobbiamo lavorare meglio di prima”. Sul giovane Campaniello: “Speravo di raccontarlo in un altro momento (ride ndr) , deve fare ancora tanto e noi dobbiamo essere bravi a non sbagliare nulla sul suo futuro, lasciamolo dove sta”.