Italia, Gattuso: “Noi abbiamo un obiettivo: sono già due volte che non partecipiamo al Mondiale”

Le parole del CT dell’Italia Gennaro Gattuso in occasione di Cagliari-St-Etienne

Poco prima dell’amichevole dell’Unipol Domus tra il Cagliari di Pisacane e il St-Etienne – valida per il “Trofeo Gigi Riva” -, il Commissario Tecnico dell’Italia Gennaro Gattuso è stato intervistato ai microfoni di Dazn.

Il CT Azzurro, oltre che ricordare la bandiera rossoblù Gigi Riva a pochi attimi dal fischio d’inizio, ha voluto parlare degli obiettivi della sua Italia: “Gigi è stato un punto di riferimento, non amava parlare tanto. Il giorno dopo la finale l’ho fatto stare sveglio fino alle 3. Gli piaceva fumare, quella sera mi sono fatto una sigaretta con lui. Con noi è stato un grande, era una persona vera. Ci manca tantissimo. Noi Abbiamo un obiettivo: sono già due volte che non partecipiamo al Mondiale”.

Sul record di gol in Nazionale che appartiene ancora a Riva (35 in 42 partite), ha aggiunto: “Speriamo che qualcuno batta i numeri di Gigi, vorrebbe dire di aver trovato qualcuno che fa tanti gol“.

Le parole di Buffon prima di Cagliari-St-Etienne

Presente all’Unipol Domus in occasione del match tra Cagliari e St-Etienne era anche Gianluigi Buffon. L’ex portiere ha dichiarato: “Cosa voglio portare di Riva nel mio ruolo? Ricordo e testimonianza. Gigi ha dato tutto sé stesso al Cagliari e al popolo sardo. I cagliaritani devono essere orgogliosi di loro stessi: se Riva è riuscito a esprimersi così è grazie al loro amore. È stato reciproco“.

L’ex portiere Azzurro ha poi concluso: “Prima di partire per il Mondiale, per difendere la Nazionale, Gigi si aggiornava sulle notizie e andava a fare interviste a nostra difesa. Si fidava di noi e per noi si sarebbe buttato nel fuoco”.