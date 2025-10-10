Italia, Gattuso: “Non dobbiamo scherzare con il fuoco. Serve serietà, non possiamo fare calcoli”

Le parole del CT della Nazionale Gennaro Gattuso alla vigilia del match contro l’Estonia di sabato 11 ottobre alle 20:45.

L’Italia è chiamata a vincere e segnare tanti gol a Tallin per continuare a sperare nella qualificazione diretta al prossimo campionato del mondo.

Una missione difficile che riparte, per la squadra allenata da Gattuso, dall’Estonia dove gli Azzurri scenderanno in campo nella serata di sabato 11 ottobre alle 20:45.

A introdurre il match e analizzare il momento dell’Italia è proprio il CT, nella consueta conferenza stampa di vigilia.

Di seguito le parole di Gennaro Gattuso.

Italia, le parole di Gattuso

Gattuso ha aperto dicendo: “La verità è che noi dobbiamo fare più punti possibili perché Israele è lì, non possiamo fare calcoli. Non andremo in automatico ai playoff e non dobbiamo scherzare col fuoco. Domani sarà una partita importante e fra tre giorni ce ne sarà un’altra. Finché la matematica non ci darà ai playoff, noi ci dobbiamo arrivare. Non scherziamo e vediamo di essere seri: io e i miei giocatori lo sappiamo, c’è da fare ancora tanto e ci giochiamo molto. Ricordiamocelo bene“.

Sulla partita tra Norvegia e Israele continua: “Non la vedrò, dobbiamo pensare alla partita di domani. Ci giochiamo tanto, dobbiamo fare punti e quello che succede succede. Massima concentrazione e poi vedremo cosa succederà”.

Sulla possibilità di rivedere il coraggio nell’Italia anche nella prossima partita: “Penso di sì. Devo ringraziare questi ragazzi, c’è un’aria che mi piace ma anche voglia e intensità. Dobbiamo imparare ad annusare il pericolo, ci piace anche stare nella metà campo avversaria. Sono molto contento di quello che sto vedendo. I ragazzi stanno bene insieme, è quasi un peccato si debba giocare domani… Ci dobbiamo confermare, vi posso assicurare che vedo un bell’ambiente e grandi allenamenti”.

Su Raspadori dal primo minuto l’allenatore ha detto: “Sì. I giocatori devono sempre farsi trovare pronti coi cinque cambi e devono dare il massimo per dare una mano“. Gattuso ha elogiato la Serie A: “Credo sia difficilissima. Ho lavorato all’estero, a livello tattico è molto complesso. Ecco perché chi allena da noi è molto preparato, bisogna saperne per allenare in Italia“.