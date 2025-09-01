Italia, Gattuso: “Donnarumma firmerà con il City, spero di vedere più italiani in Serie A”
La conferenza stampa di Gennaro Gattuso prima dell’inizio del ritiro della Nazionale
Il capitolo di Gennaro Gattuso nel ruolo di Commissario Tecinco della nazionale sta per iniziare.
I primi appuntamenti sono in programma per venerdì 5 settembre e lunedì 8, rispettivamente contro Estonia e Israele.
In vista di questo doppio appuntamento, Gennaro Gattuso è intervenuto in conferenza stampa per presentare le due partite, valide per le qualificazioni al prossimo Mondiale.
Di seguito le parole e le considerazioni del nuovo CT.
Italia, la conferenza stampa di Gattuso
Ecco le parole di Gennaro Gattuso in conferenza stampa:
La situazione dei convocati: “Scamacca resta qui e lo valuteremo, ha fastidi al ginocchio ma resta qua con noi. Donnarumma deve sistemare alcune cose, farà visite mediche e poi metterà la firma sul contratto col Manchester City. Anche Tonali andrà gestito. Gli altri sono tutti al 100%”
Un parere sulla Serie A con meno italiani: “Leoni è giovane e va in Premier con una giusta valutazione. Anche Raspadori, abbiamo tanti italiani all’estero. Non siamo messi male, forse giocano pochi italiani e lo dice l’ultimo record negativo. Ora però dobbiamo pensare di tirare fuori il meglio dai nostri giocatori. Spero però di vedere più italiani nel nostro campionato“.
Sulle scelte dei convocati: “Se vuoi difendere a quattro sono tornati gli esterni, che per un po’ erano mancati. Le convocazioni sono state fatte sul principio di difendere a quattro. Abbiamo valutato anche il minutaggio dei convocati: qualcuno ha fatto qualcosa in meno, ma l’ho voluto in gruppo perché lo reputo importante“.
Sulla figura del regista di Gattuso: “Dipende se vogliamo giocare con uno o due attaccanti oppure a due o tre a centrocampo. Lo faremo partita per partita, ma le convocazioni sono state fatte per schierare la squadra nel modo migliore possibile“.
L’allenatore ringrazia i club: “I giocatori li chiamo spesso al telefono. Devo ringraziare i club per come ci hanno accolto. In quel momento hai poco da dire ai giocatori, meglio farlo a Coverciano. “I ringraziamenti che ho fatti non sono casuali. Me l’hanno dimostrato coi fatti, penso all’Atalanta che ci ha concesso Scamacca anche se non è al meglio. Penso che in futuro troverò questo rapporto: non voglio mettere in difficoltà né i giocatori né i club”