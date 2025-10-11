Italia, Gattuso: “Contro l’Estonia voglio una Nazionale di coraggiosi”

Le parole del commissario tecnico a poche ore dalla sfida valevole per le qualificazioni al Mondiale 2026

“Questa sera voglio una nazionale di coraggiosi, ma i ragazzi devono sapere annusare il pericolo”, parola di Gennaro Gattuso. L’attuale commissario tecnico della nazionale italiana, a poche ore dalla gara contro l’Estonia (in programma alle 20:45 e valevole per le qualificazioni al Mondiale 2026) ha parlato ai microfoni di Radio1 Rai.

La nazionale italiana si appresta a giocare una gara molto importante: Gianluigi Donnarumma e compagni, a Tallin, affronteranno l’Estonia. “Il percorso è lungo, ma dobbiamo ritornare quelli che eravamo prima” ha detto Gattuso parlando della sua squadra (LEGGI QUI LA PROBABILE FORMAZIONE).

“Noi eravamo un’eccellenza nella scuola dei portieri, eravamo un’eccellenza nel modo di difendere e cambiando il modo di stare in campo, provando a fare qualcosa di diverso, abbiamo perso questa forza” ammette Gattuso che, tra le altre cose, vanta un Mondiale vinto (nel 2006) proprio con la nazionale azzurra.

L’obiettivo è molto chiaro: “Dobbiamo ritornare a fare cose che abbiamo smesso di fare – ha proseguito in CT – Si giocava di reparto e ora invece si difende in maniera diversa, a campo aperto uno contro uno correndo dei rischi. Dobbiamo ritornare a quella che era la forza azzurra, al blocco difensivo italiano che tutti nel mondo temevano”.