Perché Allegri pensa a Gatti: il rapporto speciale col difensore della Juventus

Il Milan cerca un difensore: ecco perché Allegri pensa a Gatti

L’inizio del calciomercato invernale si avvicina e il Milan, dopo l’arrivo di Füllkrug, vuole regalare a Massimiliano Allegri anche un nuovo difensore. Come anticipato nelle scorse ore, sono diversi i nomi affiancati ai rossoneri e tra questi c’è anche Federico Gatti. Il difensore attualmente non è in uscita dalla Juventus ma piace all’allenatore del Milan.

Tra i due infatti c’è sempre stato un buon feeling, a partire proprio dall’esperienza condivisa insieme con la maglia della Juventus dal 2022 al 2024.

Il difensore bianconero ha sempre ringraziato Allegri per la fiducia in lui. “Mi ha dato tanto. A cominciare dalla continuità, fondamentale per crescere. Se uno fa un errore e viene messo fuori, non crescerà mai. Se giochi, prendi fiducia“, aveva dichiarato in un’intervista.

Ma non sono mai mancati anche gli elogi dell’allenatore che aveva spiegato più volte la sua importanza in difesa. E qualche aneddoto divertente come nella conferenza alla vigilia della sfida con la Sampdoria nell’agosto 2022. Al ballottaggio in difesa aveva risposto: “Tiro la monetina, se esce un gatto gioca Gatti altrimenti metto Rugani“.

Il rendimento di Gatti nella Juventus di Allegri

In queste due stagioni, dal 2022 al 2024, Gatti ha collezionato oltre 60 presenze in bianconero tra Serie A, Coppa Italia, Champions League ed Europa League. In tutte le competizioni la sua posizione in campo non è mai cambiata. Sotto la guida di Allegri infatti ha sempre giocato come difensore centrale.

Da non dimenticare anche i 6 gol messi a segno. Alcuni di questi sono stati decisivi per portare a casa tre punti in campionato come la rete contro il Napoli, nel dicembre 2023, oppure quella con la Fiorentina, nell’aprile 2024. Gatti piace ad Allegri, bisognerà quindi capire se ci saranno le condizioni per tornare a lavorare insieme.