Nuovo infortunio in casa Juventus: si ferma Gatti. Il difensore classe ’98 costretto al cambio durante la sfida contro l’Udinese

Un altro infortunio per la Juventus. Durante la sfida contro l’Udinese in Coppa Italia si è infatti fermato Federico Gatti: il difensore classe ’98 ha sentito un dolore alla gamba destra nel tentativo di marcare Buksa e ha chiesto subito il cambio.

Al suo posto è entrato Manuel Locatelli. Si tratta del terzo difensore infortunato nella rosa di Luciano Spalletti, oltre a Gleison Bremer e Daniele Rugani, che negli ultimi giorni ha fatto i conti anche con il problema fisico per Dusan Vlahovic.