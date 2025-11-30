Le parole dell’allenatore della Roma al termine della partita contro il Napoli

Finisce la striscia positiva della Roma che si ferma in casa nello scontro diretto contro il Napoli.

Con un gol di Neres, la squadra di Conte vince 1-0 e si riprende la vetta della classifica, agganciando il Milan.

Gol nato da un contatto al limite di Rrahmani su Koné, che Gian Piero Gasperini ha commentato così ai microfoni di DAZN: “È gia stato detto, questi episodi si possono vedere in tanti modi, non riesco ad essere così netto. Si può fischiare e non fischiare. Queste entrate di solito sono sempre fischiate“.

Ma ha dato le responsabilità per il gol preso soprattutto ai suoi: “Noi ci siamo scoperti male e quindi è partito un contropiede. Non dovevamo concederli questo tipo di occasione. È stato un errore nostro, peccato“.

Roma, Gasperini: “Partita sottotono”

Gasperini ha poi continuato parlando della partita: “Il Napoli ha tirato pochissimo, la partita è stata bloccata, non abbiamo giocato con l’energia giusta, non avevamo la solita velocità, quando la palla gira piano diventa più difficile, soprattutto contro il Napoli. Siamo arrivati un po’ incerottati“.

Per poi commentare le difficoltà dei suoi nel fare risultato negli scontri diretti: “Sono state partite diverse, questa sera abbiamo giocato più sottotono, il ritmo sia nostro che loro è stato basso. Noi non avevamo l’energia nervosa giusta. Il campionato è lungo e poi riinizierà un tour de force. Come quando vinci, devi prendere degli insegnamenti e ricominciare“.

Gasperini: “Roma da Scudetto? Dobbiamo guardare alla nostra strada”

L’allenatore della Roma ha poi proseguito l’analisi della serata in conferenza stampa: “In questo momento noi dobbiamo alzare molto il valore dei nostri giocatori. È chiaro che abbiamo avuto fuori dei giocatori importanti, abbiamo perso qualcuno in attacco. Dobbiamo recuperare al meglio Dybala e Bailey. Abbiamo fuori Dovbyk, Ferguson ha fatto bene stasera. Devono recuperare tutti al meglio“.

E in sala stampa gli è stato anche chiesto se la Roma sia da Scudetto: “Non partecipo a questa discussione. Io sono concentrato a far rendere al meglio questi giocatori che si stanno allenando benissimo e stanno dando tutto. Succede che usciamo un po’ rammaricati, come stasera. Non per il risultato, ma per la prestazione. Ci sono tante squadre, anche il Como si è aggiunto. Probabilmente si aggiunge l’Atalanta.. la concorrenza è molto forte. Noi dobbiamo guardare la nostra strada“.