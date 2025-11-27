Le parole dell’allenatore della Roma dopo la partita col Midtjylland

Un’ottima Roma all’Olimpico vince e sistema la propria classifica nella League Phase di Europa League. I giallorossi hanno battuto per 2-1 il Midtjylland, che arrivava alla partita da capolista del girone unico.

Decisivi i gol di El Aynaoui in avvio e di El Shaarawy all’83’, prima della rete ospite di Paulinho che ha riaperto i giochi ma che in fin dei conti non ha pesato.

Unica nota negativa della serata, per Gasperini, è stata l’infortunio di Manu Koné, uscito nel primo tempo dopo un colpo alla caviglia: “Ha subito una brutta entrata sulla caviglia – ha detto Gasp – e questo gli ha causato una piccola distorsione, vedremo nei prossimi giorni“.

Nel post partita, l’allenatore ha parlato anche della prestazione della squadra ai microfoni di Sky Sport. Di seguito le sue parole.

Roma, Gasperini: “C’erano tutte le condizioni per fare meglio”

Gasperini ha parlato dell’importanza di questa vittoria, pur analizzandola con sguardo critico: “È una vittoria che ci migliora molto la classifica, ottenuta contro un’ottima squadra. Non abbiamo fatto un’ottima partita, perché dopo essere andati avanti subito c’erano tutte le condizioni per fare meglio sul piano tecnico. Abbiamo palleggiato lentamente e abbiamo fatto tanti errori, mi aspettavo di fa giocare meglio gli attaccanti in fase di costruzione. Chiaro che stiamo giocando tanto, ma domenica dobbiamo far meglio“.

Per poi proseguire soffermandosi su alcuni singoli: “Dybala gioca punta anche per necessità, Ferguson sta combattendo con questa distorsione alla caviglia e ho preferito farlo entrare a gara in corso. Ghilardi ha fatto una prestazione in ottima condizione atletica, era molto motivato perché aveva sofferto parecchio dato che ha giocato poco. El Aynaoui è già un titolare, alterniamo lui, Cristante e Koné. Sicuramente è un giocatore forte“.

Gasperini: “Dybala è recuperato e ha i 90 minuti”

L’allenatore sulla prestazione ha poi aggiunto: “Quando non giochi particolarmente bene devi sempre recuperare la palla e spendi molto di più. Siamo partiti bene e c’erano le condizioni per continuare, abbiamo corso tanto e fino alla fine. Quindi non è stato quello il problema, dovevamo far correre meglio gli attaccanti e anche loro potevano muoversi un po’ meglio. Sicuramente giocavamo contro una squadra di valore e anche loro sono stati bravi“.

Infine, ha concluso con un punto sul suo numero 21: “Dybala è recuperato, sta bene e sul piano atletico non ha nessun problema. L’ho sostituito ma poteva stare in campo 90 minuti. Oggi ha faticato un po’ da punta centrale, vedremo se potrà fare ancora quel ruolo o se deve giocare più esterno“.