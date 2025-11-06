Roma, Massara: “Vogliamo competere ovunque. Dobbiamo invertire la tendenza”

Le paroledel direttore sportivo della Roma prima della partita contro i Rangers

Non deve più sbagliare la Roma, che torna a giocare in Europa League dopo due sconfitte consecutive arrivate nelle ultime due giornate contro Lille e Viktoria Plzen.

Dopo le prime tre giornate della League Phase i giallorossi sono ancora fermi a tre punti, conquistati con una vittoria all’esordio contro il Nizza.

Per la squadra di Gian Piero Gasperini, la trasferta scozzese sul campo dei Rangers è anche l’occasione per riscattare la sconfitta dell’ultima giornata di campionato contro il Milan.

Di questo e di altro ha parlato nel pre partita Frederic Massara, direttore sportivo dei giallorossi, ai microfoni di Sky Sport.

Roma, Massara: “Non possiamo permetterci calcoli”

Il direttore sportivo ha parlato del momento della squadra di Gasperini: “Conosciamo i nostri numeri nel bene e nel male, l’unica maniera per migliorare sta nel lavoro quotidiano, cresceremo tanto in questo senso con Gasperini. Le partite vanno anche analizzate, a Milano abbiamo prodotto una buona mole offensiva e potevamo segnare di più, la strada da seguire è questa“.

Sulle due sconfitte consecutive in Europa League, invece, Massara ha dichiarato: “Chi indossa la maglia della Roma sa che certi calcoli non se li può permettere. Vogliamo competere in tutte le competizioni ed è così anche in Europa League. Le sconfitte sono arrivate in partite che potevano finire con risultati diversi, adesso abbiamo l’obbligo di invertire questa tendenza già da questa sera su un campo che è tradizionalmente molto caldo“.