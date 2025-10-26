Roma, Gasperini: “Sono molto soddisfatto della classifica e della prestazione”

Le parole di Gian Piero Gasperini al termine della partita contro il Sassuolo

Gian Piero Gasperini ha analizzato la prestazione della sua squadra nel post partita di Roma-Sassuolo.

I giallorossi sono usciti vittoriosi dalla sfida del Mapei per 1 a 0 grazie al ritorno al gol di Paulo Dybala.

Con questo risultato la Roma si porta in cima alla classifica a 18 punti, agganciando il Napoli.

Di seguito le parole di Gasperini nel post partita ai microfoni di DAZN: “Sono molto soddisfatto della posizione in classifica e della partita di oggi. Loro stanno facendo bene. Dopo due sconfitte c’è stata un’ottima reazione“.

Le parole di Gian Piero Gasperini

Gasperini ha proseguito parlando di alcuni singoli: “Io non ho mai avuto dubbi, i dubbi li avevano altri. Dybala è un giocatore straordinario. Non ci sono difficoltà. Cristante davanti? Lo faceva già alla mia Atalanta. In questi anni è cresciuto molto. Oggi avevamo bisogno di tenere gli attaccanti più aperti e sfruttare gli inserimenti dei centrocampisti“.

Ha poi spiegato le sostituzioni fatte nel secondo tempo: “Dybala è stato fuori per diverse giornate, Bailey ha fatto oggi la prima partita da titolare. Il fatto di giocare tante partite non aiuta“.

Gasperini: “Vincere in casa è la priorità”

Gasperini ha poi parlato delle partite dell’ultimo periodo: “La priorità assoluta è tornare a vincere in casa. Regalare tante sconfitte in poche partite non è bello. Non tutte sono state prestazioni negative“.

Per poi concludere: “Quella di giovedì non la dovevamo perdere. Mercoledì rigiochiamo in casa e dobbiamo stare attenti perché dobbiamo essere più efficaci“.