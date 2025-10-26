Questo sito contribuisce all'audience di

Roma, Gasperini: “Sono molto soddisfatto della classifica e della prestazione”

Francesco Mastrogiovanni 26 Ottobre 2025
gasperini-roma-imago-gpo-interna (3)
Gian Piero Gasperini, allenatore Roma

Le parole di Gian Piero Gasperini al termine della partita contro il Sassuolo

Gian Piero Gasperini ha analizzato la prestazione della sua squadra nel post partita di Roma-Sassuolo.

I giallorossi sono usciti vittoriosi dalla sfida del Mapei per 1 a 0 grazie al ritorno al gol di Paulo Dybala.

Con questo risultato la Roma si porta in cima alla classifica a 18 punti, agganciando il Napoli.

Di seguito le parole di Gasperini nel post partita ai microfoni di DAZN: “Sono molto soddisfatto della posizione in classifica e della partita di oggi. Loro stanno facendo bene. Dopo due sconfitte c’è stata un’ottima reazione“.

Le parole di Gian Piero Gasperini

Gasperini ha proseguito parlando di alcuni singoli: “Io non ho mai avuto dubbi, i dubbi li avevano altri. Dybala è un giocatore straordinario. Non ci sono difficoltà. Cristante davanti? Lo faceva già alla mia Atalanta. In questi anni è cresciuto molto. Oggi avevamo bisogno di tenere gli attaccanti più aperti e sfruttare gli inserimenti dei centrocampisti“.

Ha poi spiegato le sostituzioni fatte nel secondo tempo: “Dybala è stato fuori per diverse giornate, Bailey ha fatto oggi la prima partita da titolare. Il fatto di giocare tante partite non aiuta“.

Roma, Gasperini (imago)
Roma, Gasperini (imago)

Gasperini: “Vincere in casa è la priorità”

Gasperini ha poi parlato delle partite dell’ultimo periodo: “La priorità assoluta è tornare a vincere in casa. Regalare tante sconfitte in poche partite non è bello. Non tutte sono state prestazioni negative“.

Per poi concludere: “Quella di giovedì non la dovevamo perdere. Mercoledì rigiochiamo in casa e dobbiamo stare attenti perché dobbiamo essere più efficaci“.

 