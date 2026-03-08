Le parole dell’allenatore della Roma, Gian Piero Gasperini, nell’intervista post partita dopo la gara contro il Genoa

Esce con una sconfitta per 2-1 la Roma di Gian Piero Gasperini dalla gara a Marassi contro il Genoa di Daniele De Rossi.

I giallorossi arrivavano alla gara dopo il pareggio 3-3 nell’ultima giornata di Serie A contro la Juventus di Luciano Spalletti.

I rossoblù, invece, lo scorso turno hanno perso 2-0 contro l’Inter di Cristian Chivu con le reti di Dimarco e Calhanoglu.

Nel post partita Gian Piero Gasperini ha commentato la sconfitta della sua Roma contro il Genoa di Daniele De Rossi.

Roma, l’intervista post partita di Gasperini

Gasperini ha cominciato l’intervista parlando della gara: “Loro hanno impostato la partita in un modo che ci ha reso molto complicato giocare. Noi abbiamo risposto bene. Noi abbiamo creato più di loro ma l’episodio del rigore ha complicato ancora di più il tutto. Non siamo stati sotto per niente. Non è un momento molto positivo ma non usciamo ridimensionati da questa gara“.

L’allenatore della Roma ha poi continuato su Venturino: “Non era la gara per le sue caratteristiche perché si giocava molto sulle palle alte. Ci aiuterà molto sicuramente“.

“Tocco di braccio di Malinosvskyi? Non so perché il VAR non sia intervenuto”: le parole di Gasperini

L’ex Atalanta si è anche soffermato sul possibile rigore per il tocco di mano di Malinovskyi: “Non so perché il VAR non sia intervenuto, l’immagine è abbastanza netta“.

Per concludere Gasperini ha detto: “Ogni partita ha una sua storia. Nella gara di oggi Svilar non è mai stato impegnato. C’è stata giusto qualche mischia. Per me noi ci siamo adattati bene alla gara. Dopo l’1-1 abbiamo avuto noi più situazioni pericolose ma poi basta un episodio, come un fallo laterale invertito nel gol, e la gara si complica. La difesa non ha rischiato praticamente nulla. Lo spirito della squadra è straordinario. Dobbiamo arrivare alla sosta dove siamo“.