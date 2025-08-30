Roma, Gasperini: “Bravi a non disunirci. Dybala? Può giocare ovunque”

Le parole dell’allenatore della Roma dopo il match contro il Pisa, valido per la seconda giornata di Serie A.

La Roma fa due su due e mette in archivio anche la seconda giornata di Serie A. La squadra di Gasperini vince per 1-0 contro il Pisa di Gilardino grazie alla rete di Soule’. Lo stesso allenatore dei giallorossi ha parlato ai microfoni di SkySport al termine della gara affrontando diversi temi.

Gasperini ha aperto parlando della partita: “Molto buona, abbiamo sofferto all’inizio perché il Pisa era molto fisico poi piano piano siamo venuti fuori. ci stava anche un gol in più”.

L’allenatore della Roma ha continuato parlando del gol: “Dybala? Bellissima azione, sia di Ferguson che di Paulo”. Su Konè ha dichiarato: “Lui ha questa capacità di giocare sia largo sia più centrale. Quando prende velocità diventa difficile da contenere. E’ molto efficace come portatore di palla”

Sulla alcune scelte tattiche: “Non volevo spostare Soulè da destra, Dybala può giocare ovunque. Un giocatore non deve giocare per forza nella zona comfort, un grande giocatore come lui può giocare in qualsiasi ruolo. Prevedo la stessa cosa anche per Soule’ “. Sull’atteggiamento della squadra: “E’ la cosa migliore che ho ereditato da Ranieri, ho trovato un gruppo che fin da subito mi ha seguito in modo straordinario. Ci sono tutte le condizioni per fare bene”.

Roma, le parole di Gasperini a DAZN

Sulla partita Gasperini ha dichiarato: “Non è mai facile quando gli avversari raggiungono la serie a dopo tanto tempo c’è molto entusiasmo e siamo stati bravi in quei momenti. non ci siamo mai disuniti e abbiamo ripreso il filo del gioco già nel primo tempo”.

Sulle prime settimane di lavoro ha aggiunto: “Il merito è dei ragazzi per come mi hanno accolto e come hanno sposato il mio modo di interpretare calcio. sia sul piano tattico che atletico. anche le amichevoli che abbiamo fatto sono state tutte di spessore. anche stasera eravamo un po’ temprati a trovare tutto questo entusiasmo”.

Sugli argentini della Roma: “Dybala-Soulé il futuro della roma? sono il presente di sicuro, io vivo di questo. sono due giocatori che stasera hanno fatto vedere grande qualità. dobbiamo solo augurarci che paulo non abbia intoppi fisici e stia bene. sono due giocatori molto importanti per noi”.