Roma, Gasperini: “Siamo sicuramente un po’ indietro sul mercato, mi aspetto un’accelerata”

Direttamente da Trigoria le parole di Gian Piero Gasperini sul mercato della Roma

Gian Piero Gasperini ha tenuto un’intervista dopo l’amichevole della sua Roma contro il Trastevere terminata con un largo 14-0.

Durante l’intervista ha risposto ad alcune domande riguardanti il mercato, ma non solo.

Ha iniziato parlando delle condizioni di Paulo Dybala e sulle prime impressioni: “Dybala è arrivato bene con una buona base di allenamento, ancora non calcia bene ma ha dato buoni segnali. La prima settimana è stata molto positiva, c’è stato un grande impatto. I ragazzi hanno dato grande disponibilità e hanno molto voglia di fare. Anche i giovani hanno una grande voglia di lavorare.”

Per poi proseguire sulle condizioni di altri giocatori: “Pellegrini ha bisogno ancora di tempo per recuperare. Dovbyk ha avuto un affaticamento, martedì si allenerà con la squadra.”

Le parole di Gasperini sul mercato

L’allenatore si è poi lasciato andare ad alcune dichiarazioni sul mercato, non nascondendo un po’ di preoccupazione: “Sicuramente siamo un po’ in ritardo sul mercato. Indubbiamente ci siamo presentati con una squadra con diverse defezioni. Abbiamo fretta e voglia di recuperare, dobbiamo partire bene ma in queste condizoni non sarà facile. La società ha dato grande disponibilità e mi aspetto un’accelerata.”

Per concludere: “Un po’ sono preoccupato, siamo già al 20 luglio e tra meno di un mese inizierà il campionato. Sono sicuro però che verrà fatto tutto ciò di dovere da parte della società”