Roma, Gasperini: “Se avessimo avuto Malen nel girone d’andata avremmo qualche punto in più”

Le parole dell’allenatore della Roma Gian Piero Gasperini dopo il pareggio nel match al Maradona contro il Napoli

Con la doppietta di Malen e i gol di Spinazzola e Alisson Santos finisce in parità la sfida tra Napoli e Roma. 1 punto a testa che porta il Napoli a 50 punti in classifica, mentre la Roma sale a 47 rimanendo al quarto posto.

Gasperini ha analizzato così il match: “Noi finiamo spesso queste gare con questi ragazzi giovani che devono crescere, che devono mettere minuti e personalità. Ci sono state alcune situazioni molto positive per noi che potevano essere trasformate meglio”.

Ha poi proseguito parlando di Malen: “Sono sempre stato convinto delle sue qualità, è un attaccante completo, preciso, sa calciare. Questa squadra ha bisogno di un attaccane come lui. È solamente 4-5 partite che è con noi, se riusciremo a recuperare Dybala, Soulè o El Shaarawy potremo fare meglio. Rigori? Non era facile contro Milinković-Savić, ma è stato precisissimo, l’ha tirato secco e forte. L’avevamo già visto in allenamento, calcia bene anche le punizioni”.

Ha infine concluso: “Credo che questo atteggiamento lo abbiamo avuto sempre, siamo quarti, non ho paura di dire che con Malen nel girone di andata avremmo avuto qualche punto in più. Abbiamo vinto tanto ma perso gli scontri diretti. Nel ritorno sta andando meglio, usciamo da questi primi 2 scontri diretti con qualche rammarico, potevamo fare meglio”